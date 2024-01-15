CHP'li İlgezdi: Erişim engelleme kararlarında şaibe var!

Erişim engelleme kararlarında şaibe var!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi sulh ceza hakimliklerinin erişim engelleme kararlarında konu ile alakası olmayan siteleri engellettiklerini ifade ederek, “Bu basit bir yanlış değildir. Hakimlik erişim engelleme talebindeki konu ile alakası olmayan linkleri engelletmektedir. Bu durum kötü niyetli engellemelerin daha da artacağının kanıtıdır. Sadece 2022’de en az 40 bin 536 URL’e Yerel seçim döneminde kötü niyetli çok sayıda engelleme kararı göreceğiz!” dedi.

CHP Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, sulh ceza hakimliklerince verilen eşirimi engelleme kararlarında ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ederek, “Mahkeme mağdurun talebine göre işlem yaparken, mağdurca iletilen linkler kontrol edilmeden erişime kapatılıyor. Örneğin Ağrı İŞKUR İl Müdürü hakkındaki iddialarla ilgili haberler için erişim engeli talebini olumlu karşılayan mahkeme ilgili haberlerle birlikte Endonezya merkezli teknoloji haberciliği yapan bir internet sitesini de erişime engelledi. Mahkemeler mağdur veya avukatı tarafından iletilen linkleri kontrol etmedikleri için ciddi sorunlar oluyor ve olmaya da devam edecek” diye konuştu.

Tek adam rejimi ile birlikte sansür ve baskı kararlarının arttığına dikkat çeken Dr. Akkuş İlgezdi şunları söyledi:

“Tek adam rejimi ve ondan beslenen karar mercileri sansür rekorları kırarken, erişim engelleme kararları de her geçen gün daha da artıyor. Sadece 2022’de en az 40 bin 536 URL’nin engellendiği Free Web Turkey raporu ile orata çıkmıştı. Şimdi engelleme taleplerindeki yanlışlar da ortaya çıkmaya başladı.

Yerel seçim öncesi kendisi ile ilgili bir haberin erişimini engelletmek isteyen kişi, muhalif siyasilerin linklerini de dilekçeye ekletip bu içerikleri de kaldırabilir. Bu konuda BTK’nın da akif görev alması gerekiyor. Mahkemelerin de dikkatli davranması.

Biz Cumhuriyet Halk Paritisi olarak konunun takipçisi olacağız. Bilinçli olarak yanlış kararlar verilmesine engel olacağız.”