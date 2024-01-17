Özgür Özel: Arda Tonbul'un iş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle kahrolduk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İstanbul'da Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.'de staj yapan 14 yaşındaki Arda Tonbul'un iş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle kahrolduk" dedi.

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Özgür Özel: Arda Tonbul'un iş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle kahrolduk

İstanbul Büyükçekmece’de staj yaptığı fabrikada, 9 Ocak Salı günü kafasını sac büküm makinasına sıkıştıran 14 yaşındaki Arda Tonbul, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Özel’in paylaşımı şöyle:

“İstanbul'da Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi AŞ'de staj yapan 14 yaşındaki Arda Tonbul'un iş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle kahrolduk. 2023 yılında ülkemizde 1932 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İşçilerimizin güvende olmadığı bu düzen değişecek, kararlıyız!”

Kaynak: ANKA

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