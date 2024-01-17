AKP'nin Ankara'da aday göstereceği isim netleşti

Siyasi partilerin 31 Mart Yerel Seçimlerindeki adayları netlik kazanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul dahil olmak üzere, partisinin birçok şehirdeki adayını açıklayan AKP'nin, Ankara'da Mansur Yavaş'ın rakibi olarak kimi aday göstereceği netleşti.

Gazeteci Altan Sancar'ın aktardığına göre, AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği öğrenildi.