AKP'nin belediye başkan adayına Metiner'den tepki

AKP'nin eski CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın 'yaşam tarzı' ile ilgili bir soruya verdiği yanıta AKP'li eski vekil Mehmet Metiner tepki gösterdi.

Eski CHP'li Aydın Ayaydın, yaşam tarzı endişeleri ile ilgili soruya, “Benim olduğum yerde kimsenin yaşam tarzına müdahale söz konusu değildir. Müdahale edildiği takdirde karşılarında beni bulacaklardır” diye yanıt verdi.

Ayaydın’ın sözlerine yanıt ise Mehmet Metiner’den geldi. X hesabından açıklama yapan Metiner, “Yani sen olmadığında, senin olmadığın yerde biz AK Parti veya AK Partililer başkalarının yaşam tarzına müdahale mi ediyoruz” dedi.

Metiner şunları yazdı:

“Benim olduğum yerde yaşam tarzına müdahale olmaz” demiş Aydın Ayaydın. Yani sen olmadığında, senin olmadığın yerde biz AK Parti veya AK Partililer başkalarının yaşam tarzına müdahale mi ediyoruz? Nerde müdahale etmişiz de şahsın üzerinden böyle bir garanti veriyorsun? Yazık!