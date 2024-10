AKP'li Tayyar'dan Bir Çıkış Daha! Kadını Korumayan Yargıya Ateş Püskürdü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen cinsel saldırı olayından sonra yaşananlara tepki yağmaya devam ediyor. 23 yaşındaki bir kadının cinsel tacizine uğradığı iki erkek, başta serbest bırakıldı. Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler sonrasında ise yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Söz konusu olay, yargının "kamuoyu tepkisine" göre harekete geçtiği eleştirilerine yol açtı. Bu yorumu destekleyen isimlerden biri de AKP'li Şamil Tayyar oldu.

'DEMEK Kİ İSTEYİNCE OLUYOR'

Sık sık partisinin politikalarına eleştirilerde bulunan Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, delilli bir saldırıda bile böyle bir karar alınmasına tepki göstererek, "Bu karar değişikliği ilk değil, çok örnek var. Bunları tartışırken kimi vakit yargı camiasından şu tarz tepkiler yükselir: ‘Emniyet operasyon yapıyor, çoğu kez dosyanın içi boş, yargı delile bakar.’ Eyvallah. Saldırının an be an görüntüleri var. Delil daha nasıl olsun? O halde niye bırakıyorsunuz? O vakit, ‘Efendim, isnat edilen suçlamanın yatarı yok, neden tutuklansın’ deniyor. Tepki olunca tutukladınız. Demek ki mevzuat uygun, istenirse oluyor" dedi.

'YARGI KENDİ MUHASEBESİNİ YAPSIN'

AKP'li Tayyar, paylaşımının devamında, yargının kendisini gözden geçirmesi gerektiğini söyleyerek, "Bir süredir AK Parti’ye baskı yapılıyor, ‘sosyal medyadaki baskılar yargıyı olumsuz etkiliyor’ gerekçesiyle yeni yasa isteniyor. Sosyal medyadaki linç kültürünü kabul etmem mümkün değil, mutlaka yasal denetime tabi tutulmalı, ancak tüm eksik yanlarına rağmen yargı üzerindeki en etkili denetim mekanizması. Yargı da kendi muhasebesini yapsın. Üzülerek söyleyeyim, hani sosyal çürüme diyoruz ya, yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem