Şamil Tayyar, Partisine Bir Kez Daha Karşı Çıktı

31 Mart yerel seçimleri sonrası AKP'nin gündeme taşıdığı yeni anayasa tartışmaları devam ederken; partisine yönelik çıkışlarıyla bilinen eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. "Yeni anayasa talebi halkın gündemine ilk 20'ye bile girmiyor" diyen Tayyar, "Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik. Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum" dedi.

"Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik" ifadelerini kullanan Tayyar, "Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da Anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Kamuoyu araştırma şirketlerinin gündem taramasında öne çıkan 4 sorun var:

Hayat Pahalılığı. İşsizlik. Sığınmacılar. Ehliyet/Liyakat.

Yeni Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor. Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni Anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik.

Elbette, sade, anlaşılır, kısa, öz, demokratik bir Anayasa arzumuzdur. Ne var ki toplumun öncelikleri çok farklı. Bu farklılaşmanın önemli nedeni, hayat pahalılığı gibi çözümünü istedikleri sorunlarla yeni anayasa ihtiyacı arasında bağ olmadığını düşünmeleridir. Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da Anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum.

Buradan çıkarılacak temel ders, refahı tabana yaymadan geniş kitlelerle sistemi uzlaştırmanın zorlaştığı, Anayasa tartışmalarını ‘soyut’ bulduğudur. Önce, toplumun gündemi…"