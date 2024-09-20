Kocaeli'de Tır Kazası: Elektrik Trafosu Yola Düştü, Trafik Felç Oldu

Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın taşıdığı elektrik trafosu yola düştü. Kaza nedeniyle ulaşımda aksama meydana gelirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli'de Tır Kazası: Elektrik Trafosu Yola Düştü, Trafik Felç Oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Erkan G. idaresindeki tırın, sabaha karşı İstasyon Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkması sonucu dorsesindeki elektrik trafosu yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA

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