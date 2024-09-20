Emekli Polisin Sır Ölümü

Burdur merkez Yenice Mahalle Eski Antalya Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Ali Çetin, Antalya'dan eve gelen eşi tarafından balkonda hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali Çetin'in cenazesi yapılan inceleme sonrası morga konuldu.

Kaynak: DHA