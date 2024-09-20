Elektrikli Bisiklet, Otomobile Çarptı! Yaralılar Var

Burdur'da elektrikli bisiklet, otomobile çarptı. Kazada üç kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

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Elektrikli Bisiklet, Otomobile Çarptı! Yaralılar Var

Burdur merkez Gazi Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Suriye uyruklu 11 yaşındaki V.E.M.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Kostak Sokak'tan Gazi Caddesi'ne geri geri çıkan C.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan kardeşleri 8 yaşındaki M.E.M. ve 7 yaşındaki N.E.M. hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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