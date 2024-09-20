116 Suçtan Aranan Şahıs, Başka Şehirde Adliye Binası Önünde Yakalandı

Konya'da 116 suçtan aranan Mustafa K. isimli şüpheli, Adana'da adliye binası önünde yakalandı. Polislerin şüphelenerek kimliğini kontrol ettiği şahsın, 116 suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mustafa K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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116 Suçtan Aranan Şahıs, Başka Şehirde Adliye Binası Önünde Yakalandı

Konya'da bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 116 suçtan aranan şüpheli, Adana'da adliye binası önünde yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki adliye binasının otopark girişinde durumundan şüphelendiği Mustafa K'nin kimliğini kontrol etti.

116 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, yaptıkları sorgulamada, Mustafa K'nin Konya'da "başkasına ait banka veya kredi kartlarını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık" ve "hırsızlık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" gibi 116 suçtan arandığını belirledi.

Mustafa K, bu tespit üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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