Mehmet Şimşek’in İpini Kim Çekmek İstiyor? Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı

AKP'li Şamil Tayyar'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, istifa iddialarının arkasında AKP'den 'maskeli' ve 'çift ajandalı' kişiler olduğunu iddia etti.

Mehmet Şimşek’in İpini Kim Çekmek İstiyor? Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar siyaset sahnesini hareketlendirdi. İddialara jet hızıyla yalanlama gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şimşek'in istifa iddialarına yönelik dikkat çeken çıkış ise eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

'İÇERİDEKİ MASKELİ DOSTLAR...'

X hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Maalesef. 'Şimşek istifa etti' yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler, çoğunlukla içerideki maskeli dostlar" dedi. Tayyar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayrıresmi görüşü vardır. Daha tehlikeli olanı, bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması, geçer akçe olmasıdır. İtirazlarını açıkça ifade etmezler, arkadan dolanarak puan almaya çalışırlar. Sinsidirler. Şimşek bakanın, ekonomideki zorlukların yanısıra aşması gereken bir problem de budur."

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Mehmet Şimşek' AçıklamasıAdalet Bakanı Tunç'tan 'Mehmet Şimşek' AçıklamasıGündem

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mehmet Şimşek Şamil Tayyar
Emekliler İçin Özel İndirim! Karar Çıktı ve İmzalar Resmen Atıldı Emekliler İçin Özel İndirim! Karar Çıktı ve İmzalar Resmen Atıldı
Erzincan'da Feci Kaza! Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı Erzincan'da Feci Kaza! Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı
Akraba Kavgasında Kan Döküldü! Tüfekle Bacağından Vuruldu Akraba Kavgasında Kan Döküldü!
Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti
Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti
Binlerce Hacıyı Mağdur Etmişlerdi: Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti