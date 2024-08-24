Erzincan'da Feci Kaza! Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve plakaları öğrenilemedi.

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Erzincan'da Feci Kaza! Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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