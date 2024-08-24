Akraba Kavgasında Kan Döküldü! Tüfekle Bacağından Vuruldu

Kayseri’de bir şahıs, tartıştığı akrabasını tüfekle bacağından vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akraba Kavgasında Kan Döküldü! Tüfekle Bacağından Vuruldu

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre akraba olan M.Ö. ve K.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. yanında bulunan tüfekle M.Ö.’ye ateş etti.

M.Ö. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, K.Ö. de polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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