Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Sinop'ta üç kişinin içinde bulunduğu aracı durduran ekipler, uyuşturucu ve ruhsatsız silah buldu. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtaki aramada 81,80 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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