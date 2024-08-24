Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtaki aramada 81,80 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA