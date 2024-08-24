Denizlerde Av Dönemi Başlıyor
Denizlerde av yasağı sona eriyor. 1 Eylül'den itibaren denizlerde av dönemi başlayacak.
Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Yaklaşık 4 buçuk ay sonra denizde av dönemi başlayacak.
15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeniden denizle buluşmalarına sayılı günler kala son hazırlıklarını hızlandırdı.
Balık popülasyonlarının üreme ve yenilenme süreçlerini desteklemek ve deniz kaynaklarının aşırı sömürülmesini önlemek amacıyla konulan av yasağında son gün 31 Ağustos 2024.
DENİZLERDE AV YASAĞININ KAPSAMI NEDİR?
Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için avlanma yasağı söz konusuyken, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf durumda.