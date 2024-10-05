Beyoğlu'ndaki Skandala Utanmaz Savunma! Taciz Ettiği Kadının Cebine 'Para Sıkıştırmış'

Beyoğlu'nda 29 Eylül'de bir kadını taciz eden iki kişi önce ifadeleri alınıp serbest bırakılmıştı. Serbest kalan iki şüphelinin, olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınmışlardı. Son olarak ise tutuklanmışlardı.

Yapılan soruşturmada, genç kıza sarılarak yere yatıran şüphelinin Semir Tarhan olduğu belirlendi. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Semih Tarhan verdiği ifadesinde, genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Tutuklanan iki şüphelinin suç dosyaları da kabarık çıktı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.

Kaynak: Habertürk