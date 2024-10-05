Genç Kadına Kabusu Yaşatmışlardı... Beyoğlu'ndaki Taciz Skandalında Yeni Gelişme!

İstanbul Beyoğlu’nda 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’yı takip etti. Kadının yolunu kesip üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Kadının çığlıkları üzerine çevredekiler olaya müdahale etti.

'AMCAMIN KIZI' DEYİP KENDİNİ SAVUNDU

Şüphelilerden biri “amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. Vatandaşlar, “Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösterirken, şüpheliler olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İremşan A.'nın şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.

Ekiplerin gözaltı kararı sonrasında yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerden S.T, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ö.K. de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan şüpheli S.T'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı.

Diğer şüpheli Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Her iki şüpheli, ifadeleri sonrası "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

Kaynak: AA