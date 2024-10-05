Kağıthane'de Seyir Halinde Otomobil Alev Aldı

Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Kağıthane'de Seyir Halinde Otomobil Alev Aldı

Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerlerken motor kısmından duman çıkan 34 CKC 969 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Alevler bir süre sonra otomobili tamamen sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Edirne istikametindeki trafik akışı, yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı, araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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