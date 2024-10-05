Bakan Göktaş’tan Surlarda Yaşanan Dehşet Açıklaması

İstanbul Fatih'te dün yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Bakan Göktaş yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.

Bakan Göktaş’tan Surlarda Yaşanan Dehşet Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından Fatih'te yaşanan vahşete ilişkin açıklama yaptı.

Göktaş, "Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır." ifadelerini kullanan Göktaş, "Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Dün İstanbul Fatih’te Semih Çelik adlı erkek, önce Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i ardından da Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner’i öldürüp ardından intihar etmişti.

Yaşanan olay ülke çapında büyük infial yaratmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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