Milyonların Beklediği Haber Geldi... AKP'den 'Emekli Maaşı' Raporu!

Türkiye'de maaşların hayat pahalılığı karşısında erimesiyle vatandaş en çok ücretlerine yapılacak iyileştirmeleri takip ediyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de bugün katıldığı bir televizyon programında, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında meydana gelecek maaş farklarıyla ilgili çalışmalarından bahsetti.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA RAPOR ÇIKAR'

Abdullah Güler, SGK ve Bağkur'un ayrı statülere sahip olduğunu hatırlatarak, "Bazıları için yaş ve süre açısından çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor gibi bir durum var. Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024’te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanuni düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar" diye konuştu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler

'YASAL DÜZENLEME GEREKİRSE BAKACAĞIZ'

AKP'li Güler, sözlerine "Bir kişi bile olsa ne ise durumu görelim. Mevcut emeklilerle alakalı değil, 2024 itibarıyla emekliliği hak etmiş, çalışma hayatına devam ediyor. Bu 2025’e 2026’ya 2027’de sonraki yıllarda emeklilik söz konusu olduğunda farklılık arz edebilir mi? Farklılık arz etse bile bir mağduriyete sebebiyet verebilir mi? Bunu göreceğiz. Makul bir çözümü yasal düzenleme gerekirse bakacağız" diye devam etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi