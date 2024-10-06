Milyonların Beklediği Haber Geldi... AKP'den 'Emekli Maaşı' Raporu!

Son dönemde 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasındaki maaş farkına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek "Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar" dedi.

Son Güncelleme:
Milyonların Beklediği Haber Geldi... AKP'den 'Emekli Maaşı' Raporu!

Türkiye'de maaşların hayat pahalılığı karşısında erimesiyle vatandaş en çok ücretlerine yapılacak iyileştirmeleri takip ediyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de bugün katıldığı bir televizyon programında, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında meydana gelecek maaş farklarıyla ilgili çalışmalarından bahsetti.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA RAPOR ÇIKAR'

Abdullah Güler, SGK ve Bağkur'un ayrı statülere sahip olduğunu hatırlatarak, "Bazıları için yaş ve süre açısından çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor gibi bir durum var. Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024’te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanuni düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar" diye konuştu.

Milyonların Beklediği Haber Geldi... AKP'den 'Emekli Maaşı' Raporu! - Resim : 1
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler

'YASAL DÜZENLEME GEREKİRSE BAKACAĞIZ'

AKP'li Güler, sözlerine "Bir kişi bile olsa ne ise durumu görelim. Mevcut emeklilerle alakalı değil, 2024 itibarıyla emekliliği hak etmiş, çalışma hayatına devam ediyor. Bu 2025’e 2026’ya 2027’de sonraki yıllarda emeklilik söz konusu olduğunda farklılık arz edebilir mi? Farklılık arz etse bile bir mağduriyete sebebiyet verebilir mi? Bunu göreceğiz. Makul bir çözümü yasal düzenleme gerekirse bakacağız" diye devam etti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun İlk Kez Açıkladı: Emekli İkramiyeleri KaldırılıyorSGK Uzmanı Özgür Erdursun İlk Kez Açıkladı: Emekli İkramiyeleri KaldırılıyorEkonomi
Emekli Maaşı Farkına Tek Formül! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4a, 4b, 4c)… ‘SGK’yı Çifte Zarara Uğratacak’ Diye Anlattı, Sadece O Kişileri EtkileyecekEmekli Maaşı Farkına Tek Formül! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4a, 4b, 4c)… ‘SGK’yı Çifte Zarara Uğratacak’ Diye Anlattı, Sadece O Kişileri EtkileyecekEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Emekli AKP SSK Bağkur
Son Güncelleme:
Türkiye Innovation Week 2024 İçin Az Süre Kaldı Türkiye Innovation Week 2024 İçin Az Süre Kaldı
Türk Halıcılar 9 Ayda 2 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı Türk Halıcılar 9 Ayda 2 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptı
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor