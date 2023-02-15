AKP'li Şamil Tayyar'dan savcılıklara yıkım çağrısı: Yapanın yanına kâr kalmamalı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 418'e yükselirken enkazlarda kalan kişi sayısının tam olarak bilinememesi nedeniyle ölü sayısının artması yönünde endişeler yaşanıyor. Depremi afete dönüştüren ihmaller ve enkaz altında arama kurtarma çalışmasının günlerce geç başlaması tepkilere neden oldu.

Depremlerin ardından ihmaller ve müteahhitler hakkında başlatılan soruşturmalarla ilgili savcılara çağrılar sürüyor. İhmaller hakkında bir açıklama da AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, başlatılan soruşturmalarla ilgili savcılara çağrıda bulundu. Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar önemli. Yapanın yanına kâr kalmamalı. Sadece müteahhitler değil yapı denetim şirketleri gibi sorumluluk zincirindeki her kurum, hesap vermeli. Savcılarımızdan vatandaş olarak beklentimiz budur" diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem