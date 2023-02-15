Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında konuştu: Benim magazinle işim yok

Muharrem ince, Deniz Baykal'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece kendisi ile tokalaşmasıyla ilgili "Benim magazinle işim yok, memleketimin başı belada. Kim kiminle tokalaşmış beni hiç ilgilendirmiyor. Ciğerim yanıyor benim." ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında konuştu: Benim magazinle işim yok

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın TBMM’deki cenaze töreninde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan protokolde bulunan muhalefet liderlerini görmezden gelmiş ve yalnızca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile tokalaşmıştı.

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında konuyla alakalı: "Benim magazinle işim yok, memleketimin başı belada. Kim kiminle tokalaşmış beni hiç ilgilendirmiyor. Ciğerim yanıyor benim." dedi.

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