Partiden resmi açıklama: HDP'nin TIR'ına AFAD el koydu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 35 bin 418'e yükseldi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin vurduğu illere Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar giderken, HDP’nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

HDP, depremden etkilenen Nurdağı’na giden odun ve kömür dolu yardım TIR’larına AFAD tarafından el konulduğunu ifade etti.

HDP’nin açıklaması şöyle:

Siirt ve Batman’dan Nurdağı'na gönderdiğimiz 85 soba, tonlarca odun ve kömürün bulunduğu bir tır ve bir kamyona Antep girişinde AFAD ekiplerince el konuldu. Yardımlar Antep'te AFAD depolarına boşaltıldı. Bu malzemeler, dondurucu soğuk altındaki insanlarımızın acil talepleriydi!

Siirt ve Batman’dan Nurdağı'na gönderdiğimiz 85 soba, tonlarca odun ve kömürün bulunduğu bir tır ve bir kamyona Antep girişinde AFAD ekiplerince el konuldu. Yardımlar Antep'te AFAD depolarına boşaltıldı. Bu malzemeler, dondurucu soğuk altındaki insanlarımızın acil talepleriydi! — HDP (@HDPgenelmerkezi) February 15, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem