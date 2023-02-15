İşte AFAD'ın sınıfta kaldığının göstergesi: 14,4 milyon lira tazminat ödemek zorunda kaldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), 2022 yılına ilişkin kurumsal mali durum ve beklentiler raporuna göre; kurum, afete müdahale çalışmaları için 2022 yılında 193 milyon 350 bin lira ayırdı. Ancak ayrılan ödeneğin sadece15 milyon 316 bin 657 lirası kullanıldı. AFAD, 2021 yılının ilk 6 ayında afete müdahale çalışmaları için 242 milyon 850 bin 943 lira harcamıştı. Buna göre; AFAD’ın 2022 yılının ilk 6 ayında afete müdahale için yaptığı harcama, bir önceki yıla göre yüzde 93,96 oranında azaldı.

Raporda, AFAD Hasar Tespit ve Hak Sahipliği Dairesi Başkanlığı’nın yapacağı işler açıklanırken afetzedeleri borçlandırma işlemleriyle ilgili veriler de yer aldı.

Raporda şunlar kaydedildi:

“2020 yılında muhtelif illerde meydana gelen deprem afetleri ve 2021 yılında meydana gelen sel ve yangın afetleri konutları teslim edilen veya edilecek olan hak sahibi ailelerin kesin borçlandırma işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. 2022 yılında muhtelif illerde meydana gelen sel afetleri nedeniyle konutları, ahırları ve iş yerleri hasar gören afetzede ailelerin kesin hasar tespit sonuçlarına göre hak sahipliği ve borçlandırma işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.”

AFAD, AFETZEDELERE TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Raporda, Van depreminin ardından AFAD aleyhine açılan davalara da yer verildi. Buna göre; AFAD, kaybettiği davalar nedeniyle 14,4 milyon lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Raporda, açılan davalar ve ödenen tazminatlarla ilgili şu bilgiler yer aldı:

“9 Kasım 2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem dolayısıyla Başkanlığımız adına açılan maddi ve manevi tazminat davalarına ilişkin olarak, 26 Haziran 2020 tarihi itibarı ile 2016 yılında 252 adet dava dosyası, 2017 yılında 168 adet dava dosyası, 2018 yılında 176 adet dava dosyası, 2019 yılında 262 adet dava dosyası, 2020 yılında 423 adet dava dosyası, 2021 yılında 480 dava dosyası olmak üzere toplam bin 761 adet dava dosyasının ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ödeme işlemleri tamamlanmış olup, 14 milyon 462 bin 325 lira 73 kuruş ödeme yapılmıştır. Halen ödenmek üzere işlemleri yapılacak yaklaşık bin 500 adet dava dosyası vardır. 2022 yılında 63 bin lira ödenek tahsisi yapılmış olup, 3 milyon lira ek ödenek talebi yapılmıştır. Ülkemizde meydana gelen depremlerde hasar gören ve mahkeme süreci devam eden bina ve bina türü yapılarla ilgili çalışma alanlarımıza giren konular bağlamında hukuk müşavirliğine yaklaşık bin 100 dava dosyası için teknik görüşler verilmiştir.”

Kaynak: ANKA