Depremzedeler için e-Nabız'da yeni özellik

Kahramanmaraş depremi sonrasında e-nabız sistemine yeni bir özellik eklendi. e-Nabız uygulaması ana sayfasına eklenen 'Doğal Afet Bilgilendirme' alanıyla aileler, deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları sisteme yükleyerek bu kişilere ulaşma yolunu açacak.

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Depremzedeler için e-Nabız'da yeni özellik

E-devlet üzerinden de giriş yapılabilen e-Nabız sistemi, kayıp depremzedeler için de eklenen bir özellik ile Kahramanmaraş depremlerinde ailelere umut oldu.

e-Nabız uygulaması ana sayfasına eklenen 'Doğal Afet Bilgilendirme' alanıyla aileler, deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları sisteme yükleyerek bu kişilere ulaşma yolunu açacak.

e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında toplanan bilgiler depremlerde kayıp kişilerin bilgilerine tek elden ulaşma imkanı sağlayacak.

Depremzedeler için e-Nabız'da yeni özellik - Resim : 1

Vatandaşlar bu alanlara kayıp yakınlarının bilgisini ve fotoğraflarını ekleyerek sistemdeki veri bankasına kayıt ve ihbarda bulunacak. Sistem, kayıp veya bulunduktan sonra kimlik çalışması yapılan çocukların da ailelerine kısa sürede kavuşabilmesi imkanı sağlıyor.

Depremzedeler için e-Nabız'da yeni özellik - Resim : 2

Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyerek ihbarda bulunabilecek.

Depremzedeler için e-Nabız'da yeni özellik - Resim : 3

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