SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Depremde işini ve yakınını kaybedenler dikkat!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı, 14 Şubat itibariyle 35 bin 418'e yükseldi.

Depremin ardından işini ve yakınlarını kaybedenlere önemli uyarılarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Yasal düzenleme olmadığı sürece işsizlik maaşı için geç yapılan başvurularda maaş kaybı yaşanacağını" söyledi. Öte yandan Erdursun, SSK'lı yakını kaybeden depremzedelerin süre sınırı olmadan maaş talebinde bulanabileceğini belirtti.

"İŞSİZLİK MAAŞINDA SÜRE SINIRI VAR"

"Yasal düzenleme olmadığı sürece depremde işini kaybedenler için süre sınırı olduğunu" söyleyen Erdursun, "Örneğin, 10 ay işsizlik maaşı alacak bir kişinin işini kaybettikten iki ay sonra başvuru yapması halinde sekiz ay maaş alacağını ve iki aylık maaş kaybına uğrayacağını" belirtti.

Erdursun, depremde işini kaybedip işsiz kalanlar için SGK primi üzerinden kaç ay ve ne kadar maaş alacaklarını şöyle açıkladı:

- Son 3 yılda en az 600 gün primi varsa, 600-899 günü olanlar 6 ay,

- 900-bin 79 günü olanlar 8 ay,

- Bin 80 günü olanlar 10 ay işsizlik maaşı alır,

- Bu dönemler için işsizlik maaşı en az 3 bin 12 TL ile en fazla 6 bin 25 TL arasıdır.

"İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİNCE SAĞLIK HAKKINDAN YARARLANILIR"

Ayrıca Erdursun, "İşşizlik maaşı alan kimsenin, işsizlik maaşı aldığı süre boyunca kendisi, eşi ve çocuklarının sağlık haklarından yaranabileceği" ifadelerine yer verdi.

DEPREMDE SSK'LI YAKINI KAYBEDENLER NASIL MAAŞ TALEBİNDE BULUNUR?

Öte yandan depremde SSK'lı yakını kaybedenlerin maaş talebinde bulunması için 'süre sınırı' olmadığını belirten Erdursun, "Hayatını kaybeden kişinin yakınlarının maaş talebinde bulunması için prim şartı aranır. Süre sınırı olmadan hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ölüm tarihi itibariyle geriye dönük maaş bağlanır" dedi.

Erdursun, depremde SSK'lı yakınını kaybeden kimsenin; SGK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur primi üzerinden maaş talebinde bulanabilmesini ise, şöyle açıkladı:

- SSK'da 900 gün,

- Bağ-Kur'da bin 800 gün,

- Emekli Sandığında 1800 gün primleri varsa,

- SGK'ya yazılı müracaat ile eş, çocuk, anne ve babasına aylık bağlanır.

Kaynak: Gerçek Gündem