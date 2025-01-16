AKP'li Şamil Tayyar Tek Tek Eleştirdi: 'Özellikle İktidar Partisi' Dedi ve...

ASAL Araştırma'nın 'Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sorduğu ankette; ilk sırada ekonomi/hayat pahalılığı; ikinci sırada ise işsizlik yer aldı. Vatandaşlar "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna ise yüzde 37.9'luk çoğunlukla 'Hiçbiri' yanıtını verdi.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunda da ilk sıra yüzde 36.7 ile kararsızların oldu. "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?" diye sorulan ankete katılanların yüzde 86.4'ü 'Hayır çıkmamalı' yanıtını verdi.

'TÜM SİYASİ PARTİLERE ÖFKEYİ İÇİNDE BARINDIRIYOR'

AKP'li Şamil Tayyar ise bu anket sonuçlarını paylaşarak "Sonuçlar tartışılabilir. Asıl üzerinde durduğum nokta, biraz farklı" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset kurumu hızla irtifa kaybediyor. Toplumsal gündemle siyaset ve medya gündemi arasında ciddi tenakuz var. Kamuoyu araştırmasında toplumun en önemli sorunu hayat pahalılığı, yüzde 65,5’le ilk sırada yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 3,9’u mültecileri, yüzde 2’si terörü öncelikli sorun olarak görüyor. Bu sorunları hangi siyasi partinin çözeceği sorulduğunda ‘hiçbiri’ seçeneği yüzde 37,9’la birinci çıkıyor.

Bu tercih, tüm siyasi partilere öfkeyi içinde barındırıyor ve toplum kendini çaresiz görüyor. Bu öfke, parti tercihine de yansıyor. Hangi partiye oy verecekleri sorulduğunda ‘hiçbiri’ yüzde 36,7’le tüm partilerin önünde çıkıyor.

'ÖZELLİKLE İKTİDAR PARTİSİ' DİYEREK KONUŞTU

Son dönemin flaş tartışma konusu olan terörist elebaşının affına da toplumun yüzde 86,4’ü karşı çıkıyor, yüzde 10,5’i cevap vermiyor, sadece yüzde 3,1’i ‘çıkmalı’ diyor.

Özetle… Tüm siyasi partiler, özellikle iktidar partisi ve iktidara talip olanlar, topluma umut verecek, beklenti ve hayallerini yönetecek güçlü projelere öncelik vermeli, durumunu gözden geçirmelidir."

Kaynak: Haber Merkezi