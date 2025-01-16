CHP'den En Düşük Emekli Maaşına Tepki, 'Bir Kilo Pirzola Fiyatı'

CHP’li Ömer Fethi Gürer, emeklilere yönelik 3 ayrı maaş uygulaması olduğunu anımsatarak, bunları 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olarak ayırdı.

‘EMEKLİ AÇLIK SINIRIN ALINTDAKİ ÜCRETE MAHKUM EDİLDİ’

2008 yılında AKP tarafından getirilen aylık bağlama oranı katsayısının yüzde 70’ten yüzde 35’e düşürüldüğünü hatırlatan Gürer, bu durumun ciddi bir maaş bağlama daraltması yarattığını dile getirdi.

Bu yöntemin emekli maaşlarında ciddi düşüşe yol açtığını belirten Gürer, son yıllarda yükselen enflasyonla birlikte emeklilerin yoksulluğu itildiğini ve açlık sınırın altındaki ücrete mahkum hala getirildiğini söyledi.

‘BİR KİLO PİRZOLA PARASI’

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliye tam anlamıyla zulüm edildiğini ifade ederken, verilen ücretin büyük kentlerde ev kirasına dahi yetmediği belirtirken, emekliye yapılacak zamdaki artış oranını 1 kilo pirzola parasına ancak yettiğini ifade etti.

Gürer, taban ücret meselesinin ayrı bir sorun haline dönüştüğünü söylerken, memur emeklilerinde ciddi hak kayıplarının oluştuğunu dile getirdi.

‘ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE EMEKLİ MAAŞI’

Gürer “İntibak düzenlemesini, ilaç katkı payı kaldırılmasını, evi olmayan emekliye kira yardımı verilmesini beklerken emekli maaşı yetersiz bir seviyeye çekildi. Mutlaka asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşının verilmesi ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.