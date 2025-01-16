CHP'den En Düşük Emekli Maaşına Tepki, 'Bir Kilo Pirzola Fiyatı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bütçe ve Plan Komisyonunda görüşülen emekli ücret artışı ile teklif maddesinde verilen artışın yetersiz olduğunu söyledi. Gürer verilen maaşın büyük şehirlerde kiraya dahi yetmediğini ifade ederken, öngörülen zammın ise 1 kilo pirzola parası olduğunu dile getirdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP'den En Düşük Emekli Maaşına Tepki, 'Bir Kilo Pirzola Fiyatı'

CHP’li Ömer Fethi Gürer, emeklilere yönelik 3 ayrı maaş uygulaması olduğunu anımsatarak, bunları 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olarak ayırdı.

‘EMEKLİ AÇLIK SINIRIN ALINTDAKİ ÜCRETE MAHKUM EDİLDİ’

2008 yılında AKP tarafından getirilen aylık bağlama oranı katsayısının yüzde 70’ten yüzde 35’e düşürüldüğünü hatırlatan Gürer, bu durumun ciddi bir maaş bağlama daraltması yarattığını dile getirdi.

Bu yöntemin emekli maaşlarında ciddi düşüşe yol açtığını belirten Gürer, son yıllarda yükselen enflasyonla birlikte emeklilerin yoksulluğu itildiğini ve açlık sınırın altındaki ücrete mahkum hala getirildiğini söyledi.

‘BİR KİLO PİRZOLA PARASI’

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliye tam anlamıyla zulüm edildiğini ifade ederken, verilen ücretin büyük kentlerde ev kirasına dahi yetmediği belirtirken, emekliye yapılacak zamdaki artış oranını 1 kilo pirzola parasına ancak yettiğini ifade etti.

Gürer, taban ücret meselesinin ayrı bir sorun haline dönüştüğünü söylerken, memur emeklilerinde ciddi hak kayıplarının oluştuğunu dile getirdi.

‘ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE EMEKLİ MAAŞI’

Gürer “İntibak düzenlemesini, ilaç katkı payı kaldırılmasını, evi olmayan emekliye kira yardımı verilmesini beklerken emekli maaşı yetersiz bir seviyeye çekildi. Mutlaka asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşının verilmesi ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.

Özgür Erdursun Emekli Maaşları İçin Acı Gerçeği Açıkladı: SGK’nın Rakamları Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Emekli Maaşı Ödemelerinde 'İmkansız' Diyerek AnlattıÖzgür Erdursun Emekli Maaşları İçin Acı Gerçeği Açıkladı: SGK’nın Rakamları Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Emekli Maaşı Ödemelerinde 'İmkansız' Diyerek AnlattıEkonomi
En Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesi Komisyonda Kabul Edildi: CHP'li Vekiller 'Kırmızı Kart' GösterdiEn Düşük Emekli Aylığı Düzenlemesi Komisyonda Kabul Edildi: CHP'li Vekiller 'Kırmızı Kart' GösterdiEkonomi

Etiketler
CHP Ömer Fethi Gürer Emekli Emekli maaşı
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kaftancıoğlu'ndan Günler Sonra Rıza Akpolat Tepkisi: 'Böyle Böyle Öğreniriz...' Kaftancıoğlu'ndan Günler Sonra 'Rıza Akpolat' Tepkisi
Gençler En Beğendiği Muhalefet Milletvekillerini Belirledi, Listede Sürpriz İsimler Var Gençler En Beğendiği Milletvekillerini Seçti
Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek
ÇOK OKUNANLAR
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor 25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor
Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?... Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?...