Gençler En Beğendiği Muhalefet Milletvekillerini Belirledi, Listede Sürpriz İsimler Var

ORC Araştırma Şirketi’nin 9-13 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette gençlerin oy tercihleri ve takip ettikleri muhalefet milletvekillerine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Gençlere anket kapsamında “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlarda CHP %26,9 ile ilk sırada yer alırken, AKP %22,5 ile ikinci sırada yer aldı. Aynı ankette Zafer Partisi %12,5 oy oranıyla üçüncü sırayı, DEM Parti ise %9,5 oy oranıyla dördüncü sırayı kaptı. Ankette MHP %6,1 oy oranıyla beşinci, Yeniden Refah Partisi ise %6,0 oy oranıyla altıncı sırada yerini aldı.

Siyasi partilere yönelik oy oranları sonuçlarının tamamı şu şekilde:

CHP: %26,9

AKP: %22,5

Zafer Partisi: %12,5

DEM Parti: %9,5

MHP: %6,1

Yeniden Refah Partisi (YRP): %6,0

İYİ Parti: %5,5

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %3,9

Büyük Birlik Partisi (BBP): %2,2

Yerli ve Milli Parti (YMP): %1,5

Anahtar Partisi: %1,3

Diğer Partiler: %2,1

GENÇLERİN SEVDİĞİ MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ

Araştırmada gençlere “Hangi muhalefet milletvekillerini beğeniyorsunuz?” sorusu da yöneltildi.

Ali Mahir Başarır, Cemal Enginyurt, Sırrı Süreyya Önder, Kürşad Zorlu, Sera Kadıgil, Turhan Çömez, Salih Uzun, Veli Ağbaba, Mustafa Sarıgül, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Deniz Yavuzyılmaz, Ömer Gergerlioğlu, Bülent Kaya, Murat Emir gibi 15 milletvekilinin adının öne çıktığı sonuçlarda parti dağılımı şu şekilde:

CHP: 7 milletvekili

Bağımsız: 3 milletvekili

DEM Parti: 2 milletvekili

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 1 milletvekili

İYİ Parti: 1 milletvekili

Saadet Partisi: 1 milletvekili

Kaynak: Haber Merkezi