Şamil Tayyar, kendi mahallesindeki ikiyüzlülüğe dikkat çekti: Şimdi 'Başak hanım' öyle mi?

AKP'li Şamil Tayyar Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı çıkışının ardından 'kendi mahallesindeki' ikiyüzlülüğe dikkat çekerek, “O gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor" dedi.

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Şamil Tayyar, kendi mahallesindeki ikiyüzlülüğe dikkat çekti: Şimdi 'Başak hanım' öyle mi?

AKP’li Şamil Tayyar, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul için DEM Parti’den aday olabileceğini açıklamasının ardından AKP cephesindeki ‘duruş’ değişikliğine dikkat çekti.

Başak Demirtaş aday olacak mı? DEM Parti'den dikkat çeken açıklamaBaşak Demirtaş aday olacak mı? DEM Parti'den dikkat çeken açıklamaSiyaset

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Tayyar, geçmişte iktidar yanlılarının Başak Demirtaş’a yönelik ‘çirkin ve ahlaksız’ paylaşımlarının karşısında durdukları için eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte linç edildiklerini hatırlattı.

'O GÜN BİZE HAKARET EDENLER BUGÜN 'TERÖRİST' SIFATINI ANMIYORLAR'

Tayyar, ‘inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik!’ dediği açıklamasında, “o gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar” dedi.

Tayyar, AKP tarafında Başak Demirtaş’a yönelik ‘ifade değişikliğinin’ DEM Parti’den İstanbul adayı olmasının gündemde olmasıyla ilişkili olabileceğini üstü kapalı olarak söyleyerek, “Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi? İlkelerinizi ‘konjonktürel’ tanıma tabi tutarsanız, böyle savrulur, samimiyetinizi kaybeder, güven inşa edemezsiniz. O gün ‘insani duruş’ sergilenebilse, bugünkü tavır sırıtmazdı. Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Şamil Tayyar Başak Demirtaş AKP Abdulhamit Gül DEM Parti İstanbul
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