Şamil Tayyar, kendi mahallesindeki ikiyüzlülüğe dikkat çekti: Şimdi 'Başak hanım' öyle mi?

AKP’li Şamil Tayyar, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul için DEM Parti’den aday olabileceğini açıklamasının ardından AKP cephesindeki ‘duruş’ değişikliğine dikkat çekti.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Tayyar, geçmişte iktidar yanlılarının Başak Demirtaş’a yönelik ‘çirkin ve ahlaksız’ paylaşımlarının karşısında durdukları için eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte linç edildiklerini hatırlattı.

'O GÜN BİZE HAKARET EDENLER BUGÜN 'TERÖRİST' SIFATINI ANMIYORLAR'

Tayyar, ‘inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik!’ dediği açıklamasında, “o gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar” dedi.

Tayyar, AKP tarafında Başak Demirtaş’a yönelik ‘ifade değişikliğinin’ DEM Parti’den İstanbul adayı olmasının gündemde olmasıyla ilişkili olabileceğini üstü kapalı olarak söyleyerek, “Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi? İlkelerinizi ‘konjonktürel’ tanıma tabi tutarsanız, böyle savrulur, samimiyetinizi kaybeder, güven inşa edemezsiniz. O gün ‘insani duruş’ sergilenebilse, bugünkü tavır sırıtmazdı. Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dönemin Adalet Bakanı @abdulhamitgul ‘le birlikte

Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımlara ‘insani’ olarak tepki gösterdiğimizde linç edilmiştik.



Sözümona bizim mahallede…



10 binin üzerinde twit atılmış, inanılmaz küfür ve hakarete maruz… January 31, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem