Şamil Tayyar, kendi mahallesindeki ikiyüzlülüğe dikkat çekti: Şimdi 'Başak hanım' öyle mi?
AKP'li Şamil Tayyar Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı çıkışının ardından 'kendi mahallesindeki' ikiyüzlülüğe dikkat çekerek, “O gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor" dedi.
AKP’li Şamil Tayyar, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul için DEM Parti’den aday olabileceğini açıklamasının ardından AKP cephesindeki ‘duruş’ değişikliğine dikkat çekti.
Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Tayyar, geçmişte iktidar yanlılarının Başak Demirtaş’a yönelik ‘çirkin ve ahlaksız’ paylaşımlarının karşısında durdukları için eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte linç edildiklerini hatırlattı.
'O GÜN BİZE HAKARET EDENLER BUGÜN 'TERÖRİST' SIFATINI ANMIYORLAR'
Tayyar, ‘inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik!’ dediği açıklamasında, “o gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar” dedi.
Tayyar, AKP tarafında Başak Demirtaş’a yönelik ‘ifade değişikliğinin’ DEM Parti’den İstanbul adayı olmasının gündemde olmasıyla ilişkili olabileceğini üstü kapalı olarak söyleyerek, “Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi? İlkelerinizi ‘konjonktürel’ tanıma tabi tutarsanız, böyle savrulur, samimiyetinizi kaybeder, güven inşa edemezsiniz. O gün ‘insani duruş’ sergilenebilse, bugünkü tavır sırıtmazdı. Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Dönemin Adalet Bakanı @abdulhamitgul ‘le birlikte
Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımlara ‘insani’ olarak tepki gösterdiğimizde linç edilmiştik.
Sözümona bizim mahallede…
10 binin üzerinde twit atılmış, inanılmaz küfür ve hakarete maruz…— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 31, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem