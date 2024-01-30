Başak Demirtaş aday olacak mı? DEM Parti'den dikkat çeken açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın "parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine açıklama yaptı.

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Başak Demirtaş aday olacak mı? DEM Parti'den dikkat çeken açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İBB adaylığına dair açıklamalarını değerlendirdi.

Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" dedi.

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CAN ATALAY TEPKİSİ

Temelli, DEM Parti'nin yerel seçim öncesi aday adayları arasında yaptığı ön seçimin, kayyum rejimine karşı önemli bir tepki olduğunu söyledi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Gezi Davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını eleştiren Temelli, Türkiye'nin giderek hukuk ve adaletten uzaklaştığını belirtti. Temelli, "Anayasa Mahkemesi'nin karalarına herkes uymakla yükümlüdür. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz, değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu Meclisin görevidir, bu toplumun mutabakatla sağlayacağı bir şeydir. Herhangi bir mahkemenin kalkıp bu konuda hüküm kurması mümkün değildir, anlamlı da değildir" dedi.

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CHP İLE İŞBİRLİĞİ OLUR MU?

Bir gazetecinin, DEM Parti ve CHP'nin, İstanbul'da işbirliği yapıp yapmayacağını sorması üzerine Temelli, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini ifade etti.

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Başak Demirtaş DEM Parti 2024 Yerel Seçimleri İBB Selahattin Demirtaş
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