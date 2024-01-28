DEM Parti'yle ilgili yeni iddia: 'Aday olmaması halinde Başak Demirtaş'ın alternatifi hazır'

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Yarışın İstanbul ayağında AKP, Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü.

İYİ Parti 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP'yle yollarını ayırırken, bu süreçte Kürt seçmen ve dolayısıyla DEM Parti yeniden 'belirleyici' bir konuma geldi. Son günlerde en çok konuşulan konu ise, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, konuyla ilgili dikkati çeken bir iddiayı okurlarıyla paylaştı. Buna göre Demirtaş'ın aday olmaması halinde alternatif olarak belirlenen isim; DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş.

Köşesinde "(...) Başak Demirtaş'ın aday olması halinde DEM'in İstanbul'da oyunun hayli artacağını hesaplamak mümkün" ifadesine yer veren gazeteci, şöyle devam etti:

"Yeşil Sol Parti son seçimlerde İstanbul'da yüzde 8 oy aldı. Kadın ve Kürt aday olması AKP tabanı da dahil diğer partilerden oy alma potansiyelini yükseltiyor Başak Demirtaş'ın. TİP'in son seçimlerdeki oy oranının da yüzde 4 olduğunu ve aday çıkarmama ihtimali bulunduğunu da buna ekleyelim. O seçmenin, CHP'den daha çok bugün DEM'in temsil ettiği partilere oy verme alışkanlığı daha fazla.

Başak Demirtaş'ın aday olmaması halinde DEM'in alternatifi de hazır; Meral Danış Beştaş. İstanbul seçimleri gerçekten çok ilginç bir hal almaya başladı."