500 mağdurun olduğu, 400 milyon TL'lik 'sazan sarmalı...'

BirGün yazarı Timur Soykan, “Ayasofya Müezzini 'Sazan Sarmalı'nda çıktı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Timur Soykan, Ayasofya müezzini Rıdvan Akbaş’ın, imamların kurduğu “sazan sarmalında” yer aldığını anlattı.

Soykan, “İddiaya göre; 500 mağdur vardı ve 400 milyon TL’lik vurgun yapılmıştı. Mağdurlar arasında hakimler, savcılar, emniyet görevlileri de vardı” diye yazdı.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Ayasofya’nın sesiyle meşhur müezzini Rıdvan Akbaş da Durağanlı’ydı. İddiaya göre; Rıdvan Akbaş, CNGZ şirketiyle Durağan’da Haktan Otomobil’in sahibi Halil İbrahim Aktan’ın bağlantısını kurdu. Halil İbrahim Aktan, İstanbul Sultangazi AKP İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Durağan Dernekler Federasyonu Başkanı’ydı. Sultangazi Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken birden şirketler kurmuş ve zenginleşmişti. Hatta AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden kendisine ait Doğuş İş Elbiseleri Tekstil Firması’na adrese teslim ihale almasıyla gündeme gelmişti.

Türkiye’de sıfır otomobil sıkıntısı yaşanırken onlar TIR’lara yükledikleri araçlarla 17 bin nüfuslu Durağan ilçesine gidiyorlardı. Sosyal medya hesaplarında dualar ve dini söylemlerle Durağan’a bereketi götürdüklerine söylüyorlardı. Durağan’ı otomobil merkezi yaparak kalkındırmayı vadediyorlardı. Tabii ki faizsiz şekilde otomobil satışlarını gerçekleştireceklerdi. CNGZ Filo Şirketi ile Haktan Otomotiv, Durağan’da ortak galeri açtı.

2023 yılında sazan sarmalında yüz milyonlarca lira toplanmıştı ve tezgah toplanmalıydı. Çoğunluğunu imamlar ve Durağanlıların oluşturduğu mağdurlar, otomobillerin satışının yapılmasını istedi. Ama aylarca oyalandılar. Sonunda CNGZ Şirketi’nin sahipleri telefonları açmamaya başladı. Haktan Otomotiv ise CNGZ ile ortaklıklarının olaylı şekilde bittiğini iddia ediyordu. CNGZ, kendisine ulaşabilen mağdurlara araçları ya da para ödemelerini Elibol Şirketi’nin yapacağını söylüyordu. İşin içinde siyasilerin de olduğunu anlatıp şikayetçi olanların paralarını, otomobillerini alamayacağı tehdidinde bulundular. İddiaya göre; 500 mağdur vardı ve 400 milyon TL’lik vurgun yapılmıştı. Mağdurlar arasında hakimler, savcılar, emniyet görevlileri de vardı.

MAĞDUR İMAMLAR ŞİKAYETÇİ

Örneğin mağdurlardan biri; Kastamonu’da imam olan Sami Çanta’ydı. İmam arkadaşının söylemesiyle kendisi gibi imam olan Cengizlere güvendiğini anlattı. İstanbul’a giderek parayı ödedi ve otomobili aldı. Ancak 6 ay kuralı olduğu için aracın satışının süre bitince yapılacağını söylediler. Ama 6 ay sonra sıra olduğu için devir yapamadıklarını anlatıp uzun süre oyaladılar. Hatta üst model ve daha pahalı bir otomobil teklif ettiler. Sami Çanta bu otomobili teslim ederek üzerine para verdi ve yeni otomobilin teslim edilmesini beklemeye başladı. Ancak Ağustos 2023’te imam otomobil satıcılarına ulaşılamıyordu. Sami Çanta, dolandırıcılığın arkasında Elibol ve Grandtur şirketlerinin de olduğunu öne sürdü.

Otomobilleri temin eden Elibol Şirketi’nin sahibi Engin Elibol’un ise hiçbir resmi ortaklığı görünmüyordu. Ancak para ve otomobil satış işlemlerine bakıldığında kiralama değil, satış işlemi yaptıkları çok net anlaşılıyordu.

ALTIN KÜLÇELERİ, PARA DOLU ÇANTALAR

Bu sırada sazan sarmalların mağdurları pek çok şehirde savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Sosyal medyadan birbirlerine ulaşan mağdurlar, WhatsApp grupları kurdu ve tezgahın büyüklüğünü fark ettiler. Ancak tehdit edildiği ya da devlet memuru olduğu için korkup şikayetçi olmayan çok sayıda mağdur vardı. WhatsApp yazışmalarında CGNZ ve Haktan Otomotiv şirketlerinin altın külçeleri satın aldığı, araç satışı için çantalarda paraların teslim edildiği fotoğraflar paylaşıldı.

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