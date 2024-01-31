ÇYDD'den 'Can Atalay' tepkisi: Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayılmasıdır

Gezi Parkı Davası’nda tutukluyken Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı dün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın vekilliği resmen düştü.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

“Hukuk Devleti ve Halk İradesi Yok Sayılamaz” başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi:

“14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde Hatay halkının kararı ile milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayılmasıdır.

Anayasa’nın 153. maddesi hükmü gereği, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Hukuk düzenimizde en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları, devletin yasama, yürütme ve yargı erkleri için uyulması zorunlu niteliktedir.

Milletvekili seçildiğinde hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmamasına rağmen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ülkemizde hukuk devleti ilkesinden kaygı verici şekilde uzaklaşıldığının açık bir göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin bu nitelikleri, Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri arasındadır.”

Kaynak: ANKA