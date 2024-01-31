ÇYDD'den 'Can Atalay' tepkisi: Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayılmasıdır

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gezi Parkı Davası tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, “Hatay halkının kararı ile milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayılmasıdır” açıklamasını yaptı.

ÇYDD'den 'Can Atalay' tepkisi: Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayılmasıdır

Gezi Parkı Davası’nda tutukluyken Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı dün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın vekilliği resmen düştü.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

“Hukuk Devleti ve Halk İradesi Yok Sayılamaz” başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi:

“14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde Hatay halkının kararı ile milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayılmasıdır.

Anayasa’nın 153. maddesi hükmü gereği, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Hukuk düzenimizde en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları, devletin yasama, yürütme ve yargı erkleri için uyulması zorunlu niteliktedir.

Milletvekili seçildiğinde hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmamasına rağmen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ülkemizde hukuk devleti ilkesinden kaygı verici şekilde uzaklaşıldığının açık bir göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin bu nitelikleri, Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri arasındadır.”

'Can Atalay için neden Anayasa buruşturulup atıldı?''Can Atalay için neden Anayasa buruşturulup atıldı?'Gündem

Kaynak: ANKA

Etiketler
Can Atalay Meclis Milletvekili Türkiye İşçi Partisi - TİP
Atalay'ın vekilliği düşürülmesinin ardından... Böyle buyurdu MHP'li Feti Yıldız: Bireysel başvuru yargı sistemini zayıflatan bir sorun Böyle buyurdu MHP'li Feti Yıldız: Bireysel başvuru yargı sistemini zayıflatan bir sorun
Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem
Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı
Akşener, 'kardeşim' dediği İmamoğlu'nu hedef aldı: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane! Akşener, 'kardeşim' dediği İmamoğlu'nu hedef aldı: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...' Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...' Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'
İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın' İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı
Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü? Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?
Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor: Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var