Atalay'ın vekilliği düşürülmesinin ardından... Böyle buyurdu MHP'li Feti Yıldız: Bireysel başvuru yargı sistemini zayıflatan bir sorun

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını iki kez uygulamayarak Meclis’e gönderdiği Can Atalay kararı TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Böylelikle Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Atalay’ın vekilliği düşürülmüş oldu.

Sürekli AYM’yi hedef alan MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kararın ardından bir kez daha ortaya çıktı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yıldız, bireysel başvuru hakkının yargı sistemini zayıflattığı iddiasında bulunarak “Kanuna açıkça aykırılık halleri ve takdir yetkisinin keyfi kullanılması ile sınırlandırılmalıdır” diye yazdı.

Yıldız, paylaşımının tamamında şunları söyledi:

“Türk yargı sisteminin yapısal sorunlarının çözümü için elverişli bir araç olması ümit edilen bireysel başvuru,mecrasından çıkmış yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda , Bireysel Başvuru Hakkını Düzenleyen 45,46,47,47,48,49,50 .maddeler yeniden düzenlenmeli ve temel kriter ; Kanuna açıkça aykırılık halleri ve takdir yetkisinin keyfi kullanılması ile sınırlandırılmalıdır.”

Türk yargı sisteminin yapısal sorunlarının çözümü için elverişli bir araç olması ümit edilen bireysel başvuru,mecrasından çıkmış yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir.



Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda ,

Bireysel… — Feti Yıldız (@YildizFeti) January 31, 2024

YARGITAY METİNLERİNDE FETİ YILDIZ ESİNTİLERİ

Yargıtay’ın Can Atalay hakkında verdiği kararlarda MHP’li Feti Yıldız esintileri dikkat çekmişti.

Yargıtay’ın metinlerinde sık sık ‘yargısal aktivizm’ ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem