Zihinsel engelliye cinsel istismarda bulunmuştu: Tahliye edildiği ortaya çıktı

Ankara’da zihinsel engelli B.A., gittiği rehabilitasyon merkezinde çalışan servis şoförünün cinsel saldırısına maruz kaldı. İki yıl tutuklu kalan şoför tahliye edilerek bir skandala imza atıldı.

Zihinsel engelli B.A. 10 yıldır Mamak'taki bir özel rehabilitasyon merkezine gidiyordu. Merkezde servis şoförü olarak yeni işe başlayan Ali Akbal, 20 yaşındaki zihinsel engelli B.A.’ya 2 Şubat ve 9 Şubat 2022 tarihlerinde cinsel saldırıda bulundu. Olayı öğrenen rehabilitasyon merkezinin görevlileri, B.A.’nın ailesine haber verdi. Yetkililer ile B.A.’nın ailesi Emniyet’e giderek şikâyetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ali Akbal, 21 Şubat 2022’de önce gözaltına alındı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Akbal dört gün sonra çıkarılan yakalama kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşananlar şöyle anlatıldı:

“Mağdur yüzde 50 zeka geriliğinden mustarip ve rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olan Ali Akbal ile 2 Şubat 2022’de tarihinde servis aracında yalnız kaldı. Akbal, mağduru boş bir araziye götürüp aracın kapılarını kilitleyerek cinsel saldırıda bulundu. 9 Şubat 2022’de yine servis aracının kapısını kilitleyerek cinsel saldırıda bulundu. Bıçağı mağdurun boğazına dayayarak yaşananları kimseye anlatmaması için tehdit etti.”

RAPORLAR DOĞRULANDI

Yargılama, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Akbal, ifadelerinde “Zihinsel engelli kadının kendisine husumet beslediğini” iddia etti. Yapılan muayenenin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda “cinsel saldırı” doğrulandı. Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın raporunda da “B.A.’nın beyanlarına itibar edilebileceği” vurgulandı.

22 Aralık 2022 tarihinde ise mahkeme Akbal’a, “silahla tehdit”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından toplam 28 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

SERBEST BIRAKTILAR

Fakat Akbal’ın itirazı üzerine dosyayı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 17. Ceza Dairesi, “mahkeme kararının hukuka uygun olmadığını” belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire hazırlanan raporların yetersiz olduğunu, Adli Tıp Kurumu tarafından da rapor hazırlanması gerektiğini” bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da müdahil olduğu dosya yeniden Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Akbal’ın “kaçma şüphesi olduğuna” dikkat çekildi. Buna rağmen 12 Eylül 2023 tarihinde, iki yıllık tutukluğundan ardından Ali Akbal’ın yurtdışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi. Ayrıca mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 6 Şubat’ta görülecek.