Elektrik faturalarına zam yolda: Kanun teklifinde 'dövizle alım garantisi' detayı

Mevcut düzenlemede yerli kaynaklar sadece TL üzerinden en düşük teklifi veren firmalara tahsis ediliyordu. Sözcü’de Erdoğan Süzer’in haberine göre, yasa teklifiyle ‘TL’ ifadesi kaldırılarak, teklifin hangi para cinsinden olacağının yarışma şartnamesiyle belirlenmesinin önü açılıyor.

Yasa değiştiğinde rüzgâr ve güneşten elektrik üreten santraller sahiplerine dolar ya da Euro ile alım garantisi verebilecek. Bu durumda ‘yerli ve milli’ elektriğin fiyatı, tıpkı ithal doğalgaz ve ithal kömürde olduğu gibi döviz kuru arttıkça pahalanacak. Vatandaşın elektrik faturası sürekli kabaracak.

GÜNEŞ VE RÜZGÂR SANTRALLERİ ARTIK GÖLLER ÜZERİNE DE KURULABİLECEK!

Teklif ile halen sadece denizler üzerine kurulabilen güneş ve rüzgâr santralleri artık doğal, suni ve baraj dahil tüm göllerin üzerine de kurulabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı içme ve kullanma amaçlı alanlar hariç dilediği göl, gölet ya da barajı ‘yenilenebilir enerji kaynağı’ ilan edip rüzgar ya da güneş santrallerinin kullanımına açabilecek.