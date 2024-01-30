IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini sınırlı yükseltti!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayındaki raporunda yüzde 3 olan Türkiye'nin 2024 yıl sonu büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti.

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IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini sınırlı yükseltti!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için 2024 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,1'e yükseltti.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

SINIRLI YÜKSELTTİ

Kurum, 2023 yılı Ekim ayında yaptığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini sınırlı yükseltti! - Resim : 1

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ SABİT KALDI

Raporda, küresel ekonominin büyüme tahmini değişmedi. Geçen yıl yüzde 3,1 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin bu yıl da yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği, büyüme hızının gelecek yıl ise yüzde 3,2 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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