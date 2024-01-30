Bugüne kadar en yüksek ikinci: HSBC'ye dev ceza!

İngiltere Merkez Bankası (BoE), mevduat koruma, tanımlama ve bildirimindeki başarısızlıkları nedeniyle HSBC'ye para cezassı kesti.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, HSBC Bank ve HSBC UK Bank'ın, uzun yıllar boyunca mevduat sahibi koruma kurallarındaki gereklilikleri düzgün şekilde uygulamadığı tespit edildi. HSBC Bank'ın 2015-2022, HSBC UK Bank'ın ise 2018-2021 yıllarında söz konusu gereklilikleri uygulamada başarısız olduğu belirlendi.

57,4 MİLYON STERLİN PARA CEZASI

Böylece, HSBC, mevduat koruma, tanımlama ve bildirimindeki başarısızlıkları nedeniyle 57,4 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

EN YÜKSEK İKİNCİ PARA CEZASI

Para cezası, BoE bünyesindeki İhtiyati Düzenleme Kurumu'nun (PRA) bugüne kadar verdiği en yüksek ikinci para cezası oldu.

İŞBİRLİĞİNE GİTMEDİ

BoE açıklamasında, HSBC'nin, tespit edilen sorunlar hakkında yaklaşık 15 ay boyunca PRA'yı uyarmayarak usulüne uygun şekilde açık davranmadığı ve işbirliğine gitmediği bildirildi.​​

Kaynak: Gerçek Gündem