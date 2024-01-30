BOTAŞ duyurdu: Doğalgazda şubat ayı tarifesi belli oldu!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayı, mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı ve elektrik üretim amaçlı doğalgazın satış tarifesine ilişkin açıklama yaptı.

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BOTAŞ duyurdu: Doğalgazda şubat ayı tarifesi belli oldu!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda şubat tarifesine ilişkin açıklama yayımladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

KONUTTA 1000 METREKÜP DOĞALGAZ 4 BİN 80 TL

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

BOTAŞ duyurdu: Doğalgazda şubat ayı tarifesi belli oldu! - Resim : 1

SANAYİ ABONELERİ DOĞALGAZ TARİFESİ

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI 1000 METREKÜP DOĞALGAZ 12 BİN TL

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

AYLIK HESAPLANIYOR

Öte yandan doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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