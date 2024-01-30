Uzmanı açıkladı: “Koçlardan destek almak, kişilerin rotalarını yeniden çizmesini sağlar”

Yoğun iş temposu, gelecek kaygısı, ikili ilişkiler insanları stres, endişe ve tükenmişlik gibi sorunlarla karşı karşıya getirebiliyor. Tedavi, terapi, eğitim gerektirmeyen, kişinin kendi potansiyeliyle çözebileceği durumlarda ise devreye yaşam koçları giriyor.

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Uzmanı açıkladı: “Koçlardan destek almak, kişilerin rotalarını yeniden çizmesini sağlar”

Ekonomik dalgalanmalar, çalışma düzeni, bireysel ilişkiler üçgeninde yetersiz ya da bunalmışlık hissiyle baş edemeyenler, yaşamlarının farklı alanlarında objektif görüşle rotalarını yeniden bulmak için koçluk desteği almaya yöneliyor. Koçluğun insanların hem kişisel hem de meslek yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olabileceğine dair farkındalığın artması da pazar büyümesindeki beklentiyi yükseltiyor. Öyle ki, Future Market Insight'ın konuya dair yayımladığı veriler de küresel koçluk pazarının 2023’ü 2,3 milyon dolarla kapattığını ortaya koyuyor. Koçluk alanının potansiyeline rağmen bu meslek hakkında birçok yanılgının süregeldiğini dile getiren ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) Profesyonel Koçu Hande Koşalay, koçlukla ilgili merak edilenleri ve kişiler üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.

Kişilerde zaman zaman bunalmışlık hissinin ortaya çıkmasıyla kendilerine soru sorup hedeflerini belirlemek konusunda eylemsizlik halinin olabileceğini aktaran Hande Koşalay, “Bireyler, çözümü uzakta aramamalı. Tüm sorunlar aslında zihinde başlıyor ve bunun çözümlenmesiyle eylemde bitiyor. Profesyonel koçlar ise bireylerin kendi yaşamlarındaki zorlukları farklı bir bakış açısıyla değerlendirmelerini, yaşamlarına bir bütün olarak bakmalarını ve gelecekleri hakkında bilinçli seçimler yapmalarını sağlıyor. İnsanların kişisel yeteneklerini ve kapasitelerini geliştirmelerini destekliyor” dedi.

“Koçlar sorular aracılığıyla ilerler”

Koçların yorum ya da yönlendirme yapmadan, doğru sorularla kişilerin yaşamlarında geliştirici ve dönüştürücü etki yarattığını söyleyen Profesyonel Koç Hande Koşalay, “Yaşam koçluğunu sporcu koçlarına benzetebiliriz. Çünkü koçlar da kişilerin hedefledikleri yolda başarıya yürürken performanslarını keşfetmeleri için bir ışık kaynağı oluyor. Kişinin potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için profesyonel bir dokunuş yapıyor” şeklinde konuştu.

“Gelişime yönelik koçluk kişileri hedeflerine götürür”

“Sosyal hayatın koşuşturmacasının yanında, yoğun iş temposuna uyum sağlamak da zorlu bir mücadeleye dönüşebiliyor” diyen Profesyonel Koç Hande Koşalay, “Kişiler bazen yapmaları gereken çok iş olduğunu ama günlerin yetmediğini düşünerek kendilerini çıkmazda hissedebilir. Gelişime yönelik koçluk çalışmasıyla kişinin daha büyük hedeflere ulaşması veya mevcut kapasitesini daha iyi kullanması sağlanabilir. Mevcut kapasitesini etkin kullanan danışanların hayatında da verimli olması kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

“Koçluk Türkiye’de de kabul görmüş, yasal bir meslek”

Koçluk denildiğinde akıllara terapi, mentorluk, tedavi ya da eğitim gibi farklı yaklaşımların gelebildiğinin altını çizen ICF Profesyonel Koçu Hande Koşalay, sözlerine şöyle sonlandırdı:

“Koçluk Türkiye’de yasal olarak kabul görmüş, ciddi eğitimlerin alındığı bir meslek dalı olarak öne çıkıyor. Bu meslekte, geçmişten çok geleceğe odaklanılıyor. Koçlar, insanların hedeflerini ve karşılaştıkları engelleri belirlemelerini sağlıyor. Belirlenen engelleri aşan kişilerin yaşam kalitesi artıyor. İş ya da özel hayatında, kendi ile ilgili keşif yolculuğunda netleşme, kararlılık, farkındalık edinme, değişmek ya da gelişmek isteyen tüm bireyler ve kurumlar koçluk hizmeti alabiliyor.”

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