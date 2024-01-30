Küresel kripto borsası yeni inscripton token standardını destekleyen ilk platform olacağını duyurdu

OKX, Web3 Cüzdan’a Atomicals (ARC-20), Stamps (SRC-20), Runes ve Dogecoin's Doginals’ı (DRC-20) ve önümüzdeki haftalarda ise Pazar Yeri’ne DRC-20, ARC-20 ve Runes’u ekleyerek dört yeni inscription token standardını destekleyen ilk platform olacağını duyurdu.

Küresel kripto borsası yeni inscripton token standardını destekleyen ilk platform olacağını duyurdu

OKX Web3 Cüzdan’a SRC-20 entegrasyonu sayesinde OKX kullanıcıları, 5 Şubat’ta bu inscription standartlarını görüntüleyebilecek ve transfer edebilecekler. Şubat ayı sonunda da DRC-20, ARC-20 ve Runes standartlarının önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek OKX Pazar Yeri entegrasyonu ile birlikte ise OKX, milyonlarca kullanıcısına DRC-20, ARC-20 ve Runes inscription’larını hiçbir ücret ödemeden alıp satma imkânı sağlayacak.

OKX Web3 Cüzdan’ın inscription aracı şu anda Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche-C ve Arbitrum da dâhil olmak üzere 23 ağda inscription mint etme işlevini destekliyor.
Bu geliştirmeler sayesinde genişleyen token standartları yelpazesi ile OKX Pazar Yeri, ücretsiz al-sat imkânı sunan sektörün en büyük inscription pazar yeri hâline gelecek.

Sektörün en gelişmiş ürünlerinden biri olan OKX’in inscription aracı, hex hata kontrolü, birden fazla inscription standardında likidite, toplu inscription kapasitesi ve otomatik hata tespiti özellikleri ile öne çıkıyor. OKX, bu zincirler arası ücretsiz al-sat deneyimini sunarak, büyük blok zincirlerindeki kullanıcılara inscription’ın gücünden yararlanma imkânı sağlıyor ve böylelikle Web3’ün daha fazla benimsenmesine ve gelişimine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Bu önemli entegrasyonu değerlendiren OKX’in Baş İnovasyon Direktörü Jason Lau yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “OKX olarak, Web3’ün önde gelen teknolojilerinin yaygın olarak benimsenmesini sağlamak için çalışıyoruz. Yeni ekosistemimiz de bu misyona olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. OKX kullanıcılarının inscription’ların potansiyelini keşfedebilmeleri ve bu potansiyelden faydalanabilmeleri için, tek bir platform üzerinde önde gelen token standartlarını ücretsiz ve kolay bir şekilde satın almalarını, satmalarını, oluşturmalarını ve bu standartlarla al-sat yapmalarını mümkün kılıyoruz, böylece erişimlerini daha da kolaylaştırıyor ve engelleri ortadan kaldırıyoruz.”

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