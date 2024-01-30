Yoksulluk ve açlık derinleşti, bekar bir çalışan ekonomik krizin kurbanı oldu!

Ekonomik kriz sonrası enflasyon ve kur krizi yurttaşı derin yoksulluğa sürükledi.

Bu gelişmelerle birlikte milyonlarca emekçi 17 bin 2 TL olan asgari ücrete mahkum edilirken, Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının ocak ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da kamuoyunda bilinen ismiyle açlık sınırı ocak ayı itibariyle 15 bin 48 TL’ye yükseldi.

YOKSULLUK ARTIYOR

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 49 bin 19 TL’ye çıktı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN 'YAŞAMA iMKANI' KALMADI

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 19 bin 630 TL’ye yükseldi.

12 AYLIK DEĞİŞİM YÜZDE 69,79

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. On iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem