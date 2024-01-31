Benzine bir zam daha geliyor!

Yeni yılla birlikte birçok ürün ve hizmete zam gelmeye devam ederken, akaryakıt fiyatları da uçuşa geçti.

Benzinin litre fiyatında yarından (1 Şubat) itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine yapılan 1 lira 38 kuruşluk zammında ardından 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı yapılması bekleniyor.

Güncel pompa fiyatlarına göre, İstanbul’da motorinin litresi 41,66 TL’den satılırken, benzinin litresi 38,34 TL’den satılıyor.