AKP'li Lütfü Bayraktar'dan Tepki Çeken Sözler: AKP Olmasa Ekmek Bulamazdınız, Vatanınız Olmazdı

AKP’li Lütfi Bayraktar’ın katıldığı etkinlikte yaptığı konuşma tepi çekti. Bayraktar, “AKP olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız olmazdı” derken, Türkiye’yi Gazze’yle kıyasladı.

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AKP'li Lütfü Bayraktar'dan Tepki Çeken Sözler: AKP Olmasa Ekmek Bulamazdınız, Vatanınız Olmazdı

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın, Karasu İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşma tepki çekti.

TÜRKİYE’Yİ GAZZE’YLE BİR TUTTU

Bayraktar, Libya, Irak, Suriye ve Gazze örneklerini vererek AKP iktidarının Türkiye'yi güçlendirdiğini, özellikle savunma sanayisine yönelik yatırımlarla ülkenin güvenliği sağlandığını ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntılara rağmen ayakta kaldığını öne sürdü.

AKP'li Lütfü Bayraktar'dan Tepki Çeken Sözler: AKP Olmasa Ekmek Bulamazdınız, Vatanınız Olmazdı - Resim : 1

“İKTİDAR OLMASA YİYECEK EKMEK DE VATAN DA BULAMAZSINIZ”

Bayraktar, iktidarın son 20 yıldaki çalışmalarını överken, bu süre boyunca AKP iktidarı olmaması durumunda "yiyecek ekmek bulunamayacağını" ve "vatanın olmayacağını" iddia etti.

Bayraktar ayrıca, "Bu iktidarın yapamadığı şeyler de elbette var. Her şey mükemmel olsa, her dediğimiz anında olsa... Her dediğimizin anında olduğu yer cennettir," şeklinde açıklamada bulunarak, AKP’nin zorluklar içinde mücadele ettiğini dile getirdi.

AKP'li Lütfü Bayraktar'dan Tepki Çeken Sözler: AKP Olmasa Ekmek Bulamazdınız, Vatanınız Olmazdı - Resim : 2

“HRİSTİYAN, YAHUDİ VE MÜSLÜMANLARIN ORTAK UMUDU”

Bayraktar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler de sarf etti. Erdoğan'ı Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların ortak umudu olarak tanımlayan Bayraktar, AKP liderinin dünya çapında bir etki yarattığını öne sürdü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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