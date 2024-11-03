Esenyurt Kayyımı Can Aksoy'un 'Özel Onaylı' Terfisi Resmi Gazete'de

Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü iddiası ile tutuklanmasının ardından, belediyeye kayyım olarak atanan Beyoğlu eski Kaymakamı Can Aksoy'un, vali yardımcılığına atandığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Esenyurt Kayyımı Can Aksoy'un 'Özel Onaylı' Terfisi Resmi Gazete'de

Özel onay ile bir gecede önce İstanbul vali yardımcılığına getirilen, ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Can Aksoy'un vali yardımcılığına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kayyım olarak atanan Aksoy’un bir gecede vali yardımcılığına atanıp ardından kayyım olarak atanmasına CHP cephesinden yoğun tepki gelmişti.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanan Aksoy'un yerine Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy getirildi.

Toplamda 121 kaymakamın ataması yapılırken, Polis Akademisi Başkanı da Prof. Dr. Murat Balcı oldu.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin Esenyurt adayı olmuş ve yüzde 49 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

Özer, 30 Ekim sabahı hakkında yürütülen "PKK/KCK örgüt üyeliği" soruşturması kapsamında sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alınmış; terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmıştı.

Esenyurt Kayyımı Can Aksoy'un 'Özel Onaylı' Terfisi Resmi Gazete'de - Resim : 1
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyım atanırken, 31 Ekim sabahı İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul vali yardımcısı Can Aksoy’un atandığını duyurmuştu.

Can Aksoy’un ise o süreçte Beyoğlu Kaymakamı olduğu öğrenilmişti.

Esenyurt Kayyımı Can Aksoy'un 'Özel Onaylı' Terfisi Resmi Gazete'de - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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