AKP'li Mustafa Varank Ölümden Döndü

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü. Bir arazi aracının test sürüşüne katılan Varank, aracın kaza yapmasının ardından kıl payı kurtuldu.

Son Güncelleme:

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katıldı. Test sürüşünde sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu Varank'ın içinde bulduğu araç ağaca çarptı.

Aracın içinde ağaca yakın tarafta bulunan AKP'li vekil Varank, kazadan şans eseri kurtuldu. Varank'ın kazanın ardından, "Bir şey yok, ben iyiyim, sorun yok" dediği görüldü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

'Özel Jetle Mekke' Ziyareti 'Pahalıya Patladı'! Varank'ın 'VIP Hac' Arkadaşının Başı Yandı'Özel Jetle Mekke' Ziyareti 'Pahalıya Patladı'! Varank'ın 'VIP Hac' Arkadaşının Başı YandıSiyaset

Etiketler
Mustafa Varank AKP
Son Güncelleme:
2025'te Para İçinde Yüzecek 5 Burç Belli Oldu Bu Burçlar 2025'te Para İçinde Yüzecek
İsmailağa Camisi'nde Havaya Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı İsmailağa Camisi'nde Havaya Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı
Kireçli Çaydanlıkları Temizlemek Meğer Çok Basitmiş: Bu Yöntemle Kireç Kendiliğinden Akacak Kireçli Çaydanlıkları Temizlemek Meğer Çok Basitmiş: Bu Yöntemle Kireç Kendiliğinden Akacak
Katledilen 6 Yaşındaki Çocuk Halk Sokakta: Karanlığa Teslim Olmayacağız Katledilen 6 Yaşındaki Çocuk Halk Sokakta