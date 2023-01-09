AKP'li Kirişçi'ye zor soru: Hani 100 yıllık su sorununu çözmüştünüz?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bugün düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı değerlendirmesi yaptı.

Kirişci, kuraklıkla ilgili sorulan soruya "İstanbul’da barajlarda aktif doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 16,5 oranından daha az, şu andaki doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde 3,5 aylık ihtiyacımızı karşılayacak su rezervi var" şeklinde yanıt verdi.

Kirişçi'nin sözlerine gazeteci Emin Çapa tepki gösterdi. Çapa, Twitter hesabından ""Istanbul'un 100 Yıllık su sorununu çözdük" diyen bir AKP vardı, ne oldu? O iddiası da mı yalan çıktı?" diye sordu.

"Istanbul'un 100 Yıllık su sorununu çözdük" diyen bir AKP vardı, ne oldu?

O iddiası da mı yalan çıktı? https://t.co/m2TGjKdp9q — Emin Çapa (@ecapa_aklinizi) January 9, 2023

"2071'E KADAR SU SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 16 Kasım 2017’de yaptığı açıklamada “Melen’in devreye girmesiyle birlikte İstanbul’un su sorununu 2071 yılına kadar çözdük” demişti.

Eroğlu şunları söylemişti:

"İstanbul’da 1994 öncesi İstanbul’da su yoktu. Ben 5 Mayıs 1994’te İSKİ Genel Müdürlüğü’nü devraldığım zaman haftada bir defa su veriliyordu. Sürekli kesinti, kesinti… Hatta suyun kalitesi kötüydü. Biz o kadar çok çalıştık ki 7 tane baraj, Istranca Barajlarını bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü inşa etti. İnşallah önümüzdeki yıl Melen’in devreye girmesiyle bırakın 2018’i, 2071 yılına kadar İstanbul’un su problemini olmayacak şekilde çözdük. Merak etmesin İstanbullular, istedikleri kadar su kullansınlar ama tasarrufa da riayet etsinler.”