Demirtaş: Gelin beraberce kazanalım bu seçimi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Bu soygun, zulüm ve rüşvet düzeninden bıktıysanız yoksulluk canınıza tak ettiyse siz de bizdensiniz, zaten biz hep sizdendik. O halde gelin beraberce değiştirelim, beraberce kazanalım bu seçimi.” dedi.

1 Ocak 2023’ten itibaren sosyal medya üzerinden seçim kampanyasını başlatan Demirtaş, bugünkü paylaşımında birlik mesajı vererek, "Gelin beraberce değiştirelim, beraberce kazanalım bu seçimi" ifadesini kullandı.

Demirtaş, "Selamlar, Bu soygun, zulüm ve rüşvet düzeninden bıktıysanız yoksulluk canınıza tak ettiyse siz de bizdensiniz, zaten biz hep sizdendik. O halde gelin beraberce değiştirelim, beraberce kazanalım bu seçimi." diye yazdı.