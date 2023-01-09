CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
Milletvekili aday adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı görevinden ayrılan Deniz Yücel'in yerine Şenol Aslanoğlu atandı. Karar, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alındı.
MYK toplantısı sonrası CHP’nin İzmir il başkanı belirlendi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrılması sonrası koltuğu devralacak kişinin Şenol Aslanoğlu olmasına karar verildi.
Kararın önümüzdeki günlerde resmi olarak tebliğ etmesi bekleniyor.
Şenol Aslanoğlu kimdir?
İzmir İl başkanı olan Şenol Aslanoğlu, 1992 yılında İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde eğitim gördü. 2009-2014 yılları arasında Balçova Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Aslanoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.
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